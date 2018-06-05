В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/399/11761399/RIAN_5504599.HR-pic905-895x505-97249.jpg">

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выдвинул предложение сделать выходными дни матчей сборной России на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Об этом политик написал в своем официальном аккаунте в твиттере.

Реклама

«Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду, чтобы проработать вопрос и сделать выходными дни, когда играет сборная России», — гласит заявление.

Грядущее мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подопечные Станислава Черчесова в рамках группового этапа турнира сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге не будут выключать газ во время матчей чемпионата мира — 2018.