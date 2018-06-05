В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выдвинул предложение сделать выходными дни матчей сборной России на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Об этом политик написал в своем официальном аккаунте в твиттере.
«Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду, чтобы проработать вопрос и сделать выходными дни, когда играет сборная России», — гласит заявление.
Грядущее мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подопечные Станислава Черчесова в рамках группового этапа турнира сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге не будут выключать газ во время матчей чемпионата мира — 2018.
Чемпионат мира по футболу это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет ГД по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сб России— Игорь Лебедев (@Russian1972) 5 июня 2018 г.