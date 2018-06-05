Четыре ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» вновь обыграть «Вегас»
«Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 6:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши, Том Уилсон, Деванте Смит-Пелли, Джон Карлсон, Михал Кемпны и Бретт Коннолли.
У гостей отличились Джеймс Нил и Райлли Смит.
Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился четырьмя голевыми передачами. На счету капитана столичной команды Александра Овечкина один ассист.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Вашингтона».
НХЛ. Плей-офф. Кубок Стэнли. 4-й матч
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)
1:0 — Оши (Кузнецов, Бекстрём) — 09:54 (5x4),
2:0 — Уилсон (Кузнецов) — 16:26,
3:0 — Смит-Пелли (Нисканен, Овечкин) — 19:39,
4:0 — Карлсон (Кузнецов, Оши) — 35:23 (5x4),
4:1 — Нил (Хаула, Миллер) — 45:43,
4:2 — Смит (Маршессо, Сбиса) — 52:26,
5:2 — Кемпны (Бекстрём, Оши) — 53:39 (4x4),
6:2 — Коннолли (Бекстрём, Кузнецов) — 58:51 (5x3)