Гимнастка Мустафина поддержала Загитову из-за возрастного ценза в спорте

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Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина прокомментировала возрастной ценз в спорте. Слова спортсменки приводит «Реальное время».

Мустафина рассказала о том, как из-за неподходящего возраста она не смогла принять участие в чемпионате мира.

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«Меня тогда не то чтобы не пустили, я изначально прекрасно понимала, что не подхожу по возрасту», — сказала гимнастка.

Также Мустафина прокомментировала ситуацию с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«Если Алина сильная, она справится. Я верю, что ей это удастся», — отметила она.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что вопрос об увеличении возрастного порога в женском одиночном катании не был включен в повестку конгресса Международного союза конькобежцев (ИСУ).