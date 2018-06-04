«Зенит» наказан матчем без зрителей в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал санкт-петербургский «Зенит» проведением следующего домашнего матча еврокубка без зрителей. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной такого решения стало поведение болельщиков клуба во время второго матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» (1:1), который прошел в Санкт-Петербурге.
УЕФА выписал «Зениту» штраф в размере €70 тысяч за нарушение правил безопасности проведения матча и проявление дискриминации болельщиками петербургского клуба, а именно: бросание болельщиками российского клуба посторонних предметов на поле, скандирование расистских кричалок и блокировку лестничных пролетов.
Ранее сообщалось, что бывший капитан санкт-петербургского клуба Андрей Аршавин может вернуться в команду.