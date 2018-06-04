Желавший задушить русскоговорящих украинский теннисист извинился за свои слова

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Украинский теннисист Сергей Стаховский, заявивший о неприязни к русскоговорящим, сожалеет о своих словах, сообщает «Советский спорт».

«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — написал Стаховский в твиттере.

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В интервью телеканалу «112 Украина» Стаховский заявил, что задушил бы русскоговорящих людей. Впоследствии он добавил, что это была шутка.

32-летний Стаховский за свою профессиональную карьеру семь раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее российский тренер Эдуард Давыденко рассказал о русофобских взглядах украинского теннисиста.