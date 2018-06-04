Поединок по боксу без перчаток закончился первым ударом

Поединок по боксу без перчаток между Сэмом Шьюмэкером и Эриком Приндлом завершился нокаутом первым ударом, сообщает «Советский спорт».

Бой прошел в рамках первого турнира Bare Knuckle FC. Боксер Шьюмэкер правым хуком нокаутировал бойца смешанного стиля Приндла уже на 18-й секунде.

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Поединок по боксу без перчаток прошел 2 июня в США.

Ранее сообщалось, что бойцы смешанного стиля (MMA) Жоао Элиас и Вальтер Мартинс ослушались требования судьи разойтись по углам и устроили потасовку в октагоне.