Поединок по боксу без перчаток закончился первым ударом
Поединок по боксу без перчаток между Сэмом Шьюмэкером и Эриком Приндлом завершился нокаутом первым ударом, сообщает «Советский спорт».
Бой прошел в рамках первого турнира Bare Knuckle FC. Боксер Шьюмэкер правым хуком нокаутировал бойца смешанного стиля Приндла уже на 18-й секунде.
Реклама
Поединок по боксу без перчаток прошел 2 июня в США.
Ранее сообщалось, что бойцы смешанного стиля (MMA) Жоао Элиас и Вальтер Мартинс ослушались требования судьи разойтись по углам и устроили потасовку в октагоне.