Первый русский тафгай назвал Овечкина «продуктом североамериканской раскрутки»

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Известный в прошлом российский хоккеист Александр Юдин, которого принято считать первым русским тафгаем, высказал свое мнение о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, передает Russia-Hockey.ru.

«Многие называют Александра Овечкина претендентом на титул самого ценного игрока Кубка Стэнли, я уважаю его талант и тоже считаю фаворитом. Но Овечкин — это прежде всего продукт североамериканской раскрутки, которая лучшая в мире.

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Однако, приезжая на чемпионаты мира, он уже не доминирует. Это говорит о том, что Национальную хоккейную лигу (НХЛ) ни в коем случае нельзя переоценивать. На мой взгляд, там есть 30 процентов реальных звезд, действительно лучших игроков в мире, таких, как Овечкин, а остальные 70 процентов — продукты пиара», — сказала Юдин.

«Вашингтон» ведет в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:1.

Ранее эксперт назвал Овечкина и Евгения Кузнецова новой «большой красной машиной».