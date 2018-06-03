Кубок ЧМ-2018 по футболу вернулся в Москву

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Кубок чемпионата мира по футболу — 2018 возвратился в Москву после того, как побывал в 51 стране на шести континентах. Об этом сообщает ТАСС.

В церемонии завершения мирового тура трофея на Манежной площади приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, делегаты Международной федерации футбола (ФИФА), легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус и другие.

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Мундиаль стартует в России 14 июня. Он пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Ранее ФИФА презентовала официальную заставку к чемпионату мира в России.