Прыгун с шестом Мудров стал четвертым на международном турнире в Инсбруке

Российский прыгун с шестом Илья Мудров, выступающий на международных соревнованиях в нейтральном статусе, занял четвертое место на турнире Golden Roof Challenge. Об этом сообщает ТАСС.

Результат спортсмена — 5 метров 20 сантиметров.

Победителем турнира, который проводился в австрийском Инсбруке, стал грек Константинос Филиппидис (5,55 м).

Реклама

На втором месте расположился представитель Франции Стэнли Джозеф.

Тройку лидеров замкнул португалец Диого Феррейра (5,20).

Ранее шесть российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в зарубежных турнирах под нейтральным флагом.