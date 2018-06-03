Форвард «Вашингтона» Кузнецов признан первой звездой матча против «Вегаса»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс» (3:1), сообщает «Советский спорт».
Российский хоккеист записал на свой счет гол и результативную передачу.
Вторым стал нападающий «Кэпиталз» Джей Бигл, сделавший две результативные передачи.
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Третьей звездой признан вратарь столичного клуба Брэйден Холтби, отразивший 21 из 22 бросков по своим воротам.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вашингтон» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч пройдет в столице США 5 мая.