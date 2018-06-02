Боец Шлеменко избежал травмы в поединке против Силвы

Российский боец ММА Александр Шлеменко празднует победу над американцем Брэндоном Хэлси, добытую... РИА «Новости»

Менеджер российского бойца Александра Шлеменко Алексей Жернаков сообщил, что россиянин не получил травм по итогам поединка против бразильца Бруно Силвы на турнире M-1 Challenge 93, который проходил в Челябинске.

«Все в порядке», — цитирует Жернакова ТАСС.

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Ранее сообщалось, что Силва нокаутировал Шлеменко в первом раунде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

В карьере Шлеменко в ММА 56 побед и 11 поражений.

В активе бразильского бойца 18 побед при шести поражениях.