Боец Шлеменко избежал травмы в поединке против Силвы

Менеджер российского бойца Александра Шлеменко Алексей Жернаков сообщил, что россиянин не получил травм по итогам поединка против бразильца Бруно Силвы на турнире M-1 Challenge 93, который проходил в Челябинске.

«Все в порядке», — цитирует Жернакова ТАСС.

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Ранее сообщалось, что Силва нокаутировал Шлеменко в первом раунде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

В карьере Шлеменко в ММА 56 побед и 11 поражений.

В активе бразильского бойца 18 побед при шести поражениях.