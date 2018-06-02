Боец Шлеменко избежал травмы в поединке против Силвы
Менеджер российского бойца Александра Шлеменко Алексей Жернаков сообщил, что россиянин не получил травм по итогам поединка против бразильца Бруно Силвы на турнире M-1 Challenge 93, который проходил в Челябинске.
«Все в порядке», — цитирует Жернакова ТАСС.
Реклама
Ранее сообщалось, что Силва нокаутировал Шлеменко в первом раунде.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
В карьере Шлеменко в ММА 56 побед и 11 поражений.
В активе бразильского бойца 18 побед при шести поражениях.