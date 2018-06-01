Кирьяков не верит, что Моуринью просматривал игроков сборной России
Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков высказал предположение насчет того, за кем мог наблюдать главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время товарищеского матча Австрия — Россия (1:0).
«В первую очередь Моуринью, наверное, смотрел за Марко Арнаутовичем. Этот игрок хорошо знаком ему по английскому чемпионату. Возможно, специалист хотел посмотреть на него на международном уровне, в составе национальной команды.
Честно говоря, сомневаюсь, что Моуринью приехал смотреть на Александра Головина или Федора Смолова. Хотя все может быть», — приводит слова Кирьякова газета «Известия».
5 июня на стадионе «ВЭБ-Арена» Россия сыграет товарищеский матч против команды Турции.
Ранее Кирьяков призвал не делать поспешных выводов об игре сборной России.