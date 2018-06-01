Шарапова о матче с Плишковой: с удовольствием принимаю вызов

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Ролан Гаррос», передает «Советский спорт».

Шараповой предстоит встреча с чешкой Каролиной Плишковой.

«Я не думаю, что в матче с Плишковой будет много чрезвычайно длинных розыгрышей. Но иногда это не то, что нужно, чтобы победить, необходимо внимательно сыграть геймы на своей подаче. Я должна лучше подавать и позаботиться о приеме. Что касается приема, то в последние месяцы мне удалось достичь прогресса, я с удовольствием принимаю вызов — сыграть против теннисистки с хорошей подачей», — приводит слова россиянки Reuters.

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31-летняя Шарапова в игре второго круга турнира одолела Донну Векич, а Плишкова выбила из борьбы соотечественницу Люцию Шафаржову.

Ранее сообщалось, что Дарья Гаврилова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос».