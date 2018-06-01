СКА объявил об уходе Знарка

Хоккейный клуб СКА официально объявил об уходе с поста главного тренера команды Олега Знарка, сообщает ТАСС.

Вместе со Знарком петербургскую команду покинули его ассистенты — Харийс Витолиньш и Владимир Федосов.

«Клуб благодарит Олега Знарка, Харийса Витолиньша и Владимира Федосова за плодотворную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте СКА.

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55-летний специалист возглавил СКА в 2016 году. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Гагарина в 2017 году.

В завершившемся сезоне-2017/18 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА в финале Западной конференции уступил московскому ЦСКА со счетом 2:4 в серии.

Ранее президент ЦСКА опроверг приход Знарка в команду.