Бывший хавбек сборной Украины считает, что Египет может победить на ЧМ-2018

Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев считает, что сборная Египта может победить на предстоящем чемпионате мира в России, сообщает «Советский спорт».

«У многих есть шанс. Конечно, Германия, Франция, Аргентина... Египет тоже может. А почему нет? Египет — плохая команда? Кто знал, что в свое время греки выиграют чемпионат Европы? Кто знал, что португальцы станут чемпионами Европы? Футбол - непредсказуемая игра», — сказал Алиев YouTube-каналу «От души в душу».

Ранее сообщалось, что травма основного вратаря сборной Уругвая оказалась несерьезной.