Глава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал, какой матч будет самым трудным на мундиале

Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой о самом трудном матче для сборной России на чемпионате мира по футболу.

«Сейчас этого нельзя сказать. На чемпионате мира нет слабых или сильных команд. Все сборные прошли очень непростой отбор, поэтому какая встреча окажется для России наиболее сложной, сейчас предсказать трудно. Но, конечно, по степени нервозности всегда первый матч наиболее волнительный, потому что это «Лужники», это открытие чемпионата мира, это дополнительная ответственность, связанная с тем, что это первая игра», — заявил Сорокин.

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Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» не считает матч с Австрией определяющим.