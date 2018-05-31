В МИД России заявили об использовании «темы Скрипалей» для срыва ЧМ-2018

Спекуляция «темой Скрипалей» является поводом для срыва чемпионата мира — 2018 по футболу в России. Об этом «РИА Новости» сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Нестеренко.

«Что касается сообщений, которые появились в СМИ Британии, то, наверное, это связано с общей линией политического руководства этой страны, которая хочет, чтобы праздника футбола у нас не состоялось», — заявил функционер.

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Нестеренко также выразил мнение, что «тема Скрипалей» эксплуатируется для срыва мирового первенства по футболу в России.

«Высказываются предположения, что там чуть ли не третья мировая война будет. Мне кажется, что это нелепость. Это изобретение тех, кто хочет просто сорвать наше мероприятие, занимается спекуляцией различных политических тем», — подчеркнул он.

Ранее в МИД России заявили, что правоохранительные органы России и Великобритании контактируют в вопросах обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года.