Погиб Дэн Нин

Мотогонщик Дэн Нин погиб в аварии во время первого круга квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy, сообщает «Советский спорт».

По информации Autosport, Нин скончался на месте. Организаторы отметили, что авария стала несчастным случаем.

Во время того, как медицинская машина направлялась для оказания помощи пострадавшему, с ней столкнулся еще один мотогонщик, который был госпитализирован.

Реклама

Нин являлся победителем гонки Isle of Man Tourist Trophy трижды в трех различных классах.

Ранее французский спортсмен Франсуа Жисси погиб во время подготовки к установлению нового мирового рекорда скорости на велосипеде.