Гол Овечкина помог «Вашингтону» сравнять счет в серии финала Кубка Стэнли
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Ларс Эллер, российский нападающий Александр Овечкин и Брукс Орпик.
У хозяев льда авторами голов стали Джеймс Нил и Ши Теодор.
Таким образом, счет в серии стал 1-1.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ. Плей-офф. Кубок Стэнли. Финал. 2-й матч
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
1:0 — Нил (Сбиса, Миллер) – 07:58,
1:1 — Эллер (Кемпны, Бураковски) — 17:27 (4x4),
1:2 — Овечкин (Эллер, Бекстрем) — 25:38 (5x4),
1:3 — Орпик (Эллер) — 29:41,
2:3 — Теодор (Смит, Карлссон) — 37:47 (5x4)