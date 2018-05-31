Черышев: на ЧМ-2018 нас ждут такие же тяжелые соперники, как Австрия

Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев выразил мнение, что на чемпионате мира — 2018 россиянам предстоит встретиться с командами, которые по уровню соответствуют сборной Австрии.

Ранее российская сборная уступила австрийцам со счетом 0:1.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Соперник был тяжелый, именно такие будут на чемпионате мира. Мы тренируемся 15 дней вместе, надо разбирать свои ошибки, где мы их допустили, и двигаться дальше. Мы должны идти вперед, хотим выигрывать, показывать хороший футбол, играть за нашу страну, поэтому будем биться, чтобы показывать хороший результат — сегодня проиграли, но завтра будем стараться победить», — цитирует Черышева ТАСС.

27-летний полузащитник также отметил, что нагрузки, которые получили россияне во время тренировочного сбора, не являются причиной неудачного результата.

«У нас не получились некоторые моменты как персонально, так и командно. Сейчас нужно двигаться дальше, чтобы против Турции показать другой футбол и выиграть», — заключил он.

Перед началом чемпионата мира — 2018 у подопечных Станислава Черчесова запланирована еще одна контрольная встреча. Сборная России сыграет с командой Турции 5 июня в Москве.