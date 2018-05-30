Президент Федерации биатлона Украины прокомментировал назначение тренера из России
Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал назначение российского специалиста Андрея Прокунина на пост старшего тренера женской сборной Украины, передает «Советский спорт».
«Мне важно, чтобы тренер был профессионалом, а команда показывала результат. Национальность тренера не имеет значения. Хорошие люди и плохие люди есть и на Украине, и в России. Мое дело — спорт, политикой мы не занимаемся», — передает слова Брынзака XSPORT.
Ранее сообщалось, что на Украине недовольны назначением российского специалиста на пост тренера по биатлону.