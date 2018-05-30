Новичок высшего дивизиона Испании подозревается в договорном матче

Клуб «Уэска», впервые вышедший в высший дивизион Испании, подозревается в причастности к договорному матчу, сообщает «Советский спорт».

По информации El Confidencial, в матче заключительного тура «Уэска», обеспечившая себе выход в Примеру, проиграла «Химнастику», который благодаря победе сохранил прописку во втором дивизионе.

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Отмечается, что букмекеры зафиксировали аномальные ставки на нулевую ничью в первом тайме и на победу гостей со счетом 1:0 во второй половине встречи. В итоге обе ставки сыграли. Также издание сообщает, что много средств было поставлено на Украине.

Ранее сообщалось, что десять клубов украинского чемпионата подозреваются в организации договорных матчей.