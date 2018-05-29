Отправившийся на заработки в Польшу украинец умер на 24-м году жизни

В Польше умер 23-летний чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич. Об этом сообщает издание УНИАН.

Молодой спортсмен из Херсонской области отправился в соседнюю страну на заработки и устроился на строительную площадку. В результате несчастного случая Минич погиб.

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После трагической гибели семья спортсмена столкнулась со сложностями транспортировки тела на родину. Сложная операция обошлась родным Минича в 70 тысяч гривен (больше 160 тысяч рублей)

Деньги удалось собрать при помощи друзей Владислава и Федерация мас-рестлинга Украины.

Ранее сообщалось, что украинский футболист погиб в Донбассе.