Отправившийся на заработки в Польшу украинец умер на 24-м году жизни
В Польше умер 23-летний чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич. Об этом сообщает издание УНИАН.
Молодой спортсмен из Херсонской области отправился в соседнюю страну на заработки и устроился на строительную площадку. В результате несчастного случая Минич погиб.
Реклама
После трагической гибели семья спортсмена столкнулась со сложностями транспортировки тела на родину. Сложная операция обошлась родным Минича в 70 тысяч гривен (больше 160 тысяч рублей)
Деньги удалось собрать при помощи друзей Владислава и Федерация мас-рестлинга Украины.
Ранее сообщалось, что украинский футболист погиб в Донбассе.