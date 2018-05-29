Объявлены три звезды первого матча финала Кубка Стэнли

Форвард «Вегас Голден Найтс» Томаш Носек признан первой звездой стартового матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «Советский спорт».

Чех оформил дубль и стал автором победной шайбы в ворота соперника.

Второй звездой был признан защитник «Вегаса» Ши Теодор. На его счету голевая передача.

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Третьим стал еще один защитник «Голден Найтс» Дерик Энгелланд, отдавший две результативные передачи.

«Вегас» одержал домашнюю победу над «Вашингтоном» со счетом 6:4. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Рыцари» вышли вперед в серии до четырех побед — 1-0. Следующая встреча пройдет в Парадайсе 31 мая.