«Вашингтон» проиграл в первом матче финала Кубка Стэнли
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Вегас Голден Найтс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Томаш Носек, также отличились Колин Миллер, Вильям Карлссон, Райлли Смит, Райан Ривз. У гостей шайбы забросили Бретт Коннолли, Никлас Бекстрем, Джон Карлсон и Том Уилсон.
Результативные передачи на свой счет записали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0.
НХЛ. Кубой Стэнли. Финал. 1-й матч
«Вегас Голден Найтс» (США, Парадайс) — «Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)
1:0 — Миллер (Хаула) — 07:15;
1:1 — Коннолли (Кемпны, Бураковски) — 14:41;
1:2 — Бекстрем (Оши, Врана) — 15:23;
2:2 — Карлссон (Смит, Энгелланд) — 18:19;
3:2 — Смит (Энгелланд, Маршессо) — 23:21;
3:3 — Карлсон (Оши, Бекстрем) — 28:19;
3:4 — Уилсон (Овечкин, Кузнецов) — 41:10;
4:4 — Ривз — 42:41;
5:4 — Носек (Теодор) — 49:44;
6:4 — Носек (Перрон) — 59:57 (en)