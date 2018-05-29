Матчи чемпионата мира планируют посмотреть 84% россиян

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, намерены посмотреть 84% россиян, сообщает ТАСС.

Согласно данным компании маркетинговых исследований, 96% населения страны в возрасте от 11 до 69 лет знают о проведении мирового первенства, что является рекордным показателем. Интерес к предстоящему мундиалю проявляют 72% опрошенных, 77% — в городах проведения матчей.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что в России пройдет лучший чемпионата мира в истории.