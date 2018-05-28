СМИ: Абрамович прилетел в Израиль для получения гражданства

Российский предприниматель и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович прилетел в Израиль для получения гражданства, сообщает ТАСС.

По информации израильской газеты Yedioth Ahronoth, Абрамович прибыл в Израиль на частном самолете.

Другая израильская газета Israel Hayom передает, что бизнесмен решился на иммиграцию в Израиль после затруднений, связанных с получением визы Великобритании.

Ранее стали известны условия получения британской визы Абрамовичем.