Сын наставника сборной России дебютировал на профессиональном уровне
Вратарь «Черноморца» Станислав Черчесов, сын главного тренера национальной сборной России по футболу, впервые сыграл во взрослом футболе, сообщает «Советский спорт».
Матч заключительного тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2017/18 против «Анжи-2» стал для 23-летнего голкипера первым во взрослом футболе.
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«Моряки» потерпели поражение со счетом 0:1, а единственный мяч в игре был забит махачкалинским коллективом после ошибки Черчесова при выходе из ворот.
Черчесов также выступал за молодежные команды московского «Динамо» и пермского «Амкара».
Ранее игрок сборной России по футболу Александр Ерохин пропустил тренировку.