Тренер сборной России рассказал о взаимодействии полузащитников команды

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о взаимодействии Александра Головина с Далером Кузяевым и Романом Зобниным в центре полузащиты.

«У нас даже двухсторонок пока здесь не было, поэтому сложно сказать (про их взаимодействие). У нас есть и другие игроки на эти позиции, поэтому на этом не зацикливаемся, тем более у нас впереди игра с австрийцами (30 мая в Инсбруке), посмотрим, кто как будет выглядеть.

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Стараемся всех игроков использовать на различных позициях и в различных сочетаниях, нам нужно понять, кто будет лучше. Бывает, то, что кажется со стороны, на практике меняется», — цитирует Черчесова ТАСС.

Ранее Черчесов рассказал о восстановлении нападающего Федора Смолова.