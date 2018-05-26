Пескова расстроило поражение сборной России по хоккею

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что его расстроило поражение сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании, передает «Советский спорт».

«Было обидно, когда наши ребята в хоккей проиграли», — заявил он в программе Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» на НТВ.

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Национальная команда России уступила Канаде в четвертьфинале чемпионата мира и впервые с 2013 года осталась без медалей на этом турнире.

Ранее легендарному чешскому хоккеисту не дали завершить карьеру в России.