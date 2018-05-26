Загитовой подарили щенка японской породы на церемонии в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила в подарок щенка на торжественной церемонии в Москве, сообщает ТАСС.

Собаку японской породы акита-ину фигуристке вручил глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси. Также на церемонии присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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«Мы ждали этого момента. Спустя 45 дней вы можете взять эту собаку! Я искренне надеюсь на то, что Масару сможет стать символом дружбы для будущего укрепления отношений между нашими странами. Я хочу поблагодарить нашего премьер-министра Абэ и прошу его обнять Масару, прежде чем он будет передан хозяйке», — сказал Такаси.

Ранее сообщалось, что фигуристке Загитовой отправили щенка из Японии.