Загитовой подарили щенка японской породы на церемонии в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила в подарок щенка на торжественной церемонии в Москве, сообщает ТАСС.
Собаку японской породы акита-ину фигуристке вручил глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси. Также на церемонии присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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«Мы ждали этого момента. Спустя 45 дней вы можете взять эту собаку! Я искренне надеюсь на то, что Масару сможет стать символом дружбы для будущего укрепления отношений между нашими странами. Я хочу поблагодарить нашего премьер-министра Абэ и прошу его обнять Масару, прежде чем он будет передан хозяйке», — сказал Такаси.
Ранее сообщалось, что фигуристке Загитовой отправили щенка из Японии.