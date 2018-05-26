Мутко может покинуть РФС

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко РИА Новости

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко может покинуть организацию, передает «Советский спорт».

«Руководство страны предложило мне очень серьезный вызов. Вопросы, связанные с развитием регионов, уровнем жизни. Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет. Но я всегда буду с вами, всегда буду следить за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: Football from my heart», — заявил вице-премьер Российской Федерации на конференции РФС.

Ранее Мутко заявил, что РФС добился финансовой стабильности.