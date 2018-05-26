Мутко может покинуть РФС

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко может покинуть организацию, передает «Советский спорт».

«Руководство страны предложило мне очень серьезный вызов. Вопросы, связанные с развитием регионов, уровнем жизни. Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет. Но я всегда буду с вами, всегда буду следить за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: Football from my heart», — заявил вице-премьер Российской Федерации на конференции РФС.

Ранее Мутко заявил, что РФС добился финансовой стабильности.