Стала известна соперница Шараповой в первом круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова проведет поединок с голландкой Ришел Хогенкамп в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом сообщает ТАСС.

За выход в финальный раунд квалификации турнира Хогенкамп боролась с японкой Михарой Иманиши, Унс Джабир из Туниса и канадкой Бьянкой Андрееску.

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Шарапова уже встречалась с 26-летней голандской теннисисткой и обыгрывала ее в 2015 году.

На счету россиянке также две победы на »Ролан Гаррос»: в 2012 году и 2014.

Ранее российская теннисистка Евгения Родина потерпела поражение от итальянки Франчески Скьявоне в финале квалификации Открытого чемпионата Франции.