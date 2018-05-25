Ан может стать тренером сборной России по шорт-треку

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан может войти в тренерский штаб сборной России по шорт-треку. Об этом сообщает ТАСС.

«Будем обсуждать вопрос с Виктором Аном, который замыкался на мне и был связан с тем, выиграю ли я выборы. Мы договорились встретиться с ним после выборов и там решится, будет ли он продолжать спортивную карьеру или станет тренером», — заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Ранее Ан заявил, что до июня 2018 года определится со своим будущим в профессиональном спорте.