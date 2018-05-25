Вяльбе переизбрана на пост президента Федерации лыжных гонок России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе была переизбрана на новый четырехлетний срок, сообщает ТАСС.

Кандидутуру Вяльде поддержали все делегаты отчетно-выборной конференции организации в Казани.

50-летний функционер занимает свой пост с 2010 года.

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На отчетно-выборной конференции были подведены итоги выступления российских лыжников на прошедшей в Пхенчхане зимней Олимпиаде-2018.

На Играх 2018 года россияне завоевали в лыжных гонках восемь медалей: три серебряные награды и одну бронзовую выиграл Александр Большунов, два серебра и одна бронза в активе Дениса Спицов, еще одна бронза у Юлии Белоруковой, также третье место заняли российские лыжница в эстафете.

Ранее сообщалось, что Вяльбе будет единственным кандидатом на пост главы ФЛГР.