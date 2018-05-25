У российского легкоатлета Шубенкова родился сын

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сообщил о том, что у него родился сын, передает «РИА Новости».

По информации пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), мальчика назвали Ярославом. Его вес составляет три килограмма 230 граммов, а рост — 52 см.

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Шубенков является чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами 2015 года. На данный момент спортсмен находится в США, где 26 мая выступит в соревнованиях на этапе «Бриллиантовой лиги».

Ранее сообщалось, что на турнире также выступят обладатель золотой медали мирового первенства в прыжках в высоту Данил Лысенко и двукратная серебряная призерка чемпионатов мира в помещении в прыжках в высоту Анжелика Сидорова.