Муж трехкратной олимпийской чемпионки по плаванию рассказал об измене жены

Муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки по плаванию венгерки Катинки Хоссу Шейн Тасап сообщил, что расстается со своей женой из-за ее измены, сообщает «Советский спорт».

«Наши отношения с Катинкой, личные и профессиональные, закончились. Причиной стало предательство с ее стороны. Она разрушила святость нашего брака, переспав со своим партнером по тренировкам Даниэлем Дудашом», — заявил Тасап.

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Специалист добавил, что пытался простить супругу, но измены продолжились.

«После всего того, что я сделал для нее, посвятил свою жизнь тому, чтобы ее детские мечты сбылись, я понял, что мной манипулировали, а наши отношения были построены на лжи. Я уверен, что Катинка никогда меня не любила, только мое отношение к ней», — отметил Тасап.

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