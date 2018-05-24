Синхронистки-близнецы устроили откровенную фотосессию на пляже

Участницы летних Олимпийских игр 2016 года бразильские спортсменки-близнецы Беатрис и Бранка Ферес, выступающие в синхронном плавании, поразили своих фанатов откровенной фотосессией на одном из бразильских пляжных курортов. Об этом сообщает «Советский спорт».

На фото, опубликованном в инстаграме, сестры Ферес вместе позируют в откровенных купальниках, демонстрируя свою прекрасную спортивную форму, в их волосы вплетены морские ракушки.

Реклама

В 2007 году близнецы стали третьими в группе на Панамериканских играх в Рио-де-Жанейро, но не прошли отбор на участие в летних Олимпийских играх — 2008.

В 2010 году Беатрис и Бранка Ферес покинули национальную команду, чтобы заниматься модельной и актерской карьерой, но вернулись в спорт только в 2014 году. На Олимпиаде 2016 года бразильянки заняли 6-е место в групповых соревнованиях.

Ранее сообщалось, что американская серфингистка Анастасия Ашли порадовала своих подписчиков пикантными фотографиями.