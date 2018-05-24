Трое россиян сыграют в финале Кубка Стэнли
«Вашингтон Кэпиталз» сыграет в финале Кубка Стэнли сезона-2017/18, сообщает «Советский спорт».
Таким образом, впервые в истории за трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграют сразу трое россиян. Капитан столичной команды Александр Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов впервые сыграют в финале НХЛ.
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«Вашингтон» разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в решающем матче серии в Тампе со счетом 4:0.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.