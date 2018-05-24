Игроки «Манчестер Сити» попробовали китайскую кухню

Футболисты английского «Манчестер Сити» попробовали деликатесы китайской кухни, сообщает «Советский спорт».

На официальном YouTube-канале клуба появилось видео, в котором игроки готовятся к китайскому Новому году и пробуют необычную для себя еду. В ролике приняли участие вратарь Джо Харт, защитник Фабиан Делф, полузащитник Кевин Де Брейне и нападающий Серхио Агуэро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложит за полузащитника «Лестера» €85 млн.