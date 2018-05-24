«Бостон Селтикс» вышел вперед в серии плей-офф против «Кливленда»

«Бостон Селтикс» оказался сильнее «Кливленд Кавальерс» в шестом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».

Матч завершился со счетом 96:83 , а «кельты» вышли вперед в серии до четырех побед. На данный момент общий счет игр 3:2 в пользу бостонцев.

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Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 26 очков, собрал десять подборов и отдал пять результативных передач, но не получил должной поддержки от партнеров по команде. В составе «Бостона» 24 очка набрал Джейсон Тейтум, а центровой Эл Хорфорд совершил дабл-дабл (15 очков + 12 подборов).

НБА. Плей-офф. Финал. Восток. 5-й матч

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Кливленд Кавальерс» (Хьюстон) — 96:83 (32:19, 21:23, 23:18, 20:23)

Ранее «Хьюстон Рокетс» обыграли «Голден Стэйт» и сравняли счет в серии.