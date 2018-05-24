«Вашингтон Кэпиталз» Овечкина вышел в финал НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» вышел в финал Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обыграв «Тампу-Бэй Лайтнинг», сообщает «Советский спорт».
Команда российского форварда Александра Овечкина одержала победу в седьмом матче серии со счетом 4:0. Дублем отметился Андре Бураковски, еще по одной шайбе забросили Овечкин и Бекстрем.
Таким образом, в финале «Вашингтон» сыграет против «Вегас Голден Найтс».
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 7-й матч
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: 0:1 – Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 01:02
0:2 – Бураковски – 28:59
0:3 – Бураковски (Карлсон) – 36:31
0:4 – Бекстрём (Бигл) – 56:17
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