Бобслеист Головин заявил в прокуратуру о нарушении антидопинговых правил Зубковым

Советский и российский бобслеист Алексей Головин подал заявление в прокуратуры Краснодарского края и Басманного района Москвы о нарушении антидопинговых правил президентом Федерации бобслея России Александром Зубковым.

«Я полагаю, что Зубков принимал допинг, и доводы Макларена в его части соответствуют действительности. Бобслей — прагматичный вид спорта. У нас не бывает сенсаций вообще. И по всем раскладам Зубков в Сочи должен был быть на 4 — 5-м месте. А он выиграл. Плюс к этому он отвратительно строит работу в федерации, доказательством чему является ужасное выступление наших бобслеистов на Олимпиаде в Корее», — цитирует Головина «Матч ТВ».

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Он также отметил, что секретные технологии информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григория Родченкова были у многих на слуху.

«Так что зря Зубков отбрыкивается от Родченкова, это смешно, слишком многие знали в бобслее эту фамилию в предыдущие годы.

Основной принцип федерации — «чтобы друзья дружили». Зубков привлекает к работе хороших знакомых, безотносительно профессионализма этих людей. Когда у ведомых ими спортсменов 29-й разгон из 30 тренер должен в отставку подавать без разговоров, если у него все в порядке с совестью. Но поскольку принцип — «чтобы друзья дружили», да еще и за государственный счет, результат становится вторичен», — подчеркнул бывший спортсмен.

Ранее Зубков рассказал о том, что будет делать организация, если Следственный комитет (СК) России докажет несправедливость допинговых обвинений.