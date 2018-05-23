«Локомотив» заинтересован в услугах футболиста «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Алейш Видаль попал в сферу интересов московского «Локомотива», сообщает «Советский спорт».

По сведениям Estadio Deportivo, сине-гранатовые готовы продать испанца за €12 млн, но Видаль не хочет переезжать в Россию.

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Также за футболистом следят испанские «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия», а также итальянская «Рома».

Ранее Юрий Семин опроверг свои слова по поводу провала сборной России на чемпионате мира по футболу.