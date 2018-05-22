Власти Украины начали расследование по делу об организации договорных матчей
Власти Украины начали масштабное расследование по делу об организации договорных матчей, сообщает «Чемпионат.com».
Под подозрением находятся президенты клубов, футболисты, тренеры и судьи. Так называемый закон президента национальной федерации Андрея Павелко предполагает уголовное наказание за организацию договорных матчей.
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На данный момент проведено более 50 обысков по всей Украине.
Ранее матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» закончился дракой футболистов.