Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби признан первой звездой шестого матча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает «Советский спорт».

Во встрече, прошедшей в столице США, голкипер хозяев отразил все 24 броска по своим воротам.

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Вторым стал форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, оформивший дубль.

Третей звездой признан нападающий «Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли, на счету которого одна шайба.

Встреча между «Вашингтоном» и «Тампой» завершилась со счетом 3:0 в пользу столичного клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Заключительная встреча пройдет в Тампе 24 мая.