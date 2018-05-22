44 очка Джеймса помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Бостоном»

«Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счетом 111:102 (34:18, 34:35, 21:23, 22:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Леброн Джеймс, набравший 44 очка. Дабл-дабл оформил его партнер по команде Тристан Томпсон (13 очков и 12 подборов).

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У гостей 25 очков на счету Джейлена Брауна, а Терри Розир отметился дабл-даблом (16 очков и 11 подборов).

«Кливленд» сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матча пройдет в Бостоне 24 мая.

НБА. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. 4-й матч

«Кливленд Кавальерс» (США, Кливленд) — «Бостон Селтикс» (США, Бостон) — 111:102 (34:18, 34:35, 21:23, 22:26)