Мужская сборная России по боксу победила на международном турнире

Мужская сборная России заняла первое место в общем зачете международного турнира памяти Константина Короткова, который прошел в Хабаровске, сообщает «Советский спорт».

«Хабаровск стал поистине международной столицей проведения крупных спортивных соревнований. География турнира расширяется с каждым годом, участие принимают спортсмены с разных континентов», — цитирует губернатора региона Вячеслава Шпорта «Хабаровский край сегодня».

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На счету российских боксеров 12 медалей. Второе место заняли спортсмены из Филиппин, третье — армянские атлеты.

По итогам соревнований среди женщин первое общекомандное место завоевал Китай, второе — Северная Корея, третье — Филиппины. Россиянки стали обладательницами трех наград.

Всего на турнире приняли участие боксеры из 28 стран.