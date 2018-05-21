Эксперт: США и Канада поехали на ЧМ с расчетом на слабость европейцев

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Пашков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал тот факт, что команды США и Канады не сумели пробиться в финал чемпионата мира – 2018.

«Меня не удивило, что ни одна сборная из Северной Америки не пробилась в финал. Команды США и Канады были укомплектованы с расчетом на слабость соперников — европейцев, в первую очередь. Они не думали, что коллективы Старого Света окажут им такое сопротивление, — и это, кстати, доказала швейцарская сборная», — заявил он.

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США и Канада не смогли пробиться в финал чемпионата мира, который проходил в Дании. Матч за третье место завершился победой американцев со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что матчи ЧМ-2018 в Дании посетили более полумиллиона зрителей.