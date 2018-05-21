Россияне получат горячую воду во время чемпионата мира — 2018

В городах-организаторах чемпионата мира — 2018 по футболу изменят график планового отключения горячей воды, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что подобное решение было принято в связи с необходимостью бесперебойной подачи горячей воды на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся болельщики и спортсмены.

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Ежегодное отключение горячей воды, которое проводится ради капитального ремонта, полностью не отменят, а перенесут либо на дни до начала игр, либо после.

Также в период мундиаля в городах перенесут земляные работы вблизи гостиниц и по дороге к стадионам.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу отправилась на сборы в Австрию.